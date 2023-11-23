أخبار مصر.. هيئة الاستعلامات: دخول هدنة غزة حيز التنفيذ غدا وفقا لمسار اتصالات مصرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها تحديد موعد سريان الهدنة فى غزة خلال ساعات وتدشين ائتلاف "نزاهة" الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024





ضياء رشوان: دخول هدنة غزة حيز التنفيذ غدا وفقا لمسار اتصالات مصرية



قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يتم التشاور حوله حاليًا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.





وزارة التعليم: امتحان نصف العام لصفوف النقل فى منهج الترم بالكامل



أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعاقد، موضحا أنها وصلت إلى المديريات التعليمية أمس ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.





الاحتلال يستهدف أفراد الدفاع المدنى فى غزة خلال انتشال شهداء ومصابين



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدنى خلال عملهم فى انتشال الشهداء والجرحى بمشروع بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، ما أسفر عن إصابات مباشرة بين طواقم الدفاع المدني، نقلا عن القاهرة الإخبارية.





"ماعت": تدشين ائتلاف "نزاهة" الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024



أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان مُشترك يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين، عن التوافق على تشكيل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024





بعد انخفاض الذهب.. أسعار السبائك فى الأسواق بالضريبة والمصنعية



ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس بالسوق المصري، بعد نزول وهبوط الذهب من 2800 جنيه إلي 2735 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وفي السياق التالي أسعار السبائك الذهب.

مصدر مصرى مسؤول للقاهرة الإخبارية: تحديد موعد بدء سريان الهدنة خلال ساعات



قال مصدر مصري مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية، أنه جار استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة.

شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم جديد فى يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلي رغب في ضم مهاجم صريح ومدافع واحتمالية ظهير أيسر.

مدير جهاز "الهيئة الوطنية للانتخابات" يعقد لقاءات مع البعثات الدبلوماسية بالخارج



عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

سقوط جزئى بكوبرى مشاة فى شارع أحمد عرابى بالجيزة.. صور



شهد شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، سقوط جزء من كوبرى مشاة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.

استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومى



أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات.