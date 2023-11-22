712 أسرة بمحافظة كفر الشيخ تحولت من الأولى بالرعاية إلى أسر منتجة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ فى تسليم 712 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة كفرالشيخ، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوهت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، ليحيوا حياة كريمة.

من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

موضحا أنه تم التوزيع على الشباب غير القادرين ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز العشر المختلفة ، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.