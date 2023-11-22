167 طائرة هبطت بمطار العريش نقلت حوالى 4350 طن مساعدات منوعة لغزة

العريش ـ محمد حسين

وصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى تنقل مساعدات موجهة لقطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضى 167 طائرة حتى اليوم الأربعاء 22 نوفمبر.

وأفاد بيان عن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 4350 طن من المساعدات المتنوعة تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى، حيث اشتملت المساعدات التى حملتها الطائرات مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.

سجلت حركة استقبال طائرات نقل المساعدات لقطاع غزة التى تهبط بمطار العريش هبوط 7 طائرات خلال الساعات الماضية، قادمة من روسيا وقطر، والعراق، والكويت، والإمارات تحمل مساعدات غذائية، ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف وخيام.

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعين بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

وأوضح ان الطائرات هى طائرة قادمة من روسيا على متنها 28.285 طن مواد غذائية، وبطاطين ومستلزمات غذائية، وطائرة قادمة من قطر تحمل 40.600 طن مواد غذائية، وبطاطين وخيم، وطائرة من العراق تحمل 11.280طن مواد غذائية، وطائرة قادمة من الكويت تحمل شحنة مساعدات من جمعية السلام والهيئة الخيرية الإسلامية الدولية وهى 41.500 طن 3 سيارات اسعاف وخيم ومواد غذائية.

وطائرة قادمة من الإمارات لصالح الهلال الأحمر الاماراتي تحمل 9 طن مساعدات غذائية، ومساعدات اغاثية، وطائرة قادمة من قطر تحمل 42.218 طن، وخيم بطاطين ومواد غذائية، و طائرة قادمة من الإمارات لصالح الهلال الاحمر الاماراتي تحمل 9 طن 393 كيلو مواد غذائية ومراتب استلمها الهلال الأحمر الإماراتي.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان.