150 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة.. مزايا صندوق الزمالة بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، زيادة مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة الاكتوارية للملاءة المالية للصندوق، بحيث يتم صرف المزايا الجديدة للصندوق ابتداءً من أول يناير 2023.

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" تفاصيل المزايا الجديدة التي اقرتها الجامعة فى نقاط:

1- زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصى 150 ألف جنيه.

2- زيادة مكافأة نهاية الخدمة للوفاة أو العجز الكلي المستديم من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصى 150 ألف جنيه وحد أدنى 75 ألف جنيه بدلًا من 55 ألفا.

3- زيادة مصروفات الجنازة من 3 آلاف إلى 7 آلاف عند تحقق خطر الوفاة.

4- زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة المتفرغين من 55 ألفا إلى 75 ألفا بعد عشر سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني أو في حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني.

5- تعديل الحد الأدنى للزيادة السنوية إلى 6% مركبة سنويًا.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد نجاح الجامعة في دعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن يقدمون خبراتهم وجهدهم للارتقاء بها في كافة المجالات، والتوسع في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية التي تساعدهم على العمل والانجاز كل في مجال عمله، لافتًا أن جامعة القاهرة لا تعمل فقط على تحسين أحوال المنتسبين إليها خلال فترة عملهم بالجامعة، وإنما بما يضمن لهم حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد لهم وأسرهم.