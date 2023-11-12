"آداب القاهرة": تحميل المقررات الدراسية إلكترونيا ولا يوجد كتب ورقية بالكلية

محمد صبحى

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، على انتظام المحاضرات بالكلية بالتزامن مع قرب انتهاء الشهر الأول من الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى وجود متابعة دورية للقاعات والمحاضرات والتأكد من إتمام أعمال الشرح للطلاب بشكل منتظم.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تم تحميل ورفع المقررات الدراسية إلكترونيا على منصة الجامعة، مؤكدًا أنه لا يوجد كتب ورقية فى الكلية على مستوى كافة أقسام الكلية وبرامجها الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب.

وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن بمجرد انتهاء استاذ المادة من شرح المادة العلمية يتم رفع وتحميل المقرر الدراسى أول بأول على منصة الجامعة مع تدشين جروبات للطلاب واساتذة المواد عبر منصات التواصل وذلك للتيسير على طلاب الكلية فى الوصول ومناقشة عضو هيئة التدريس فى المواد العلمية.