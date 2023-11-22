وقف محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بعابدين لاتخاذ إجراءات الرد

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان ، وعبدالله سلام، وقف محاكمة عامل، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، لاتخاذ إجراءات الرد.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.