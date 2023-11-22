وجبات إفطار غنية بالبروتين تساعد على تحسين لياقتك البدنية

كتبت إيناس البنا

يعتمد رفع مستوى اللياقة البدنية للشخص على مدى اتباعه نظاما غذائيا صحيا متكامل العناصر الغذائية، لتزويد الجسم بكل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن لازمة لبناء جسم سليم.

رحلة اللياقة البدينة لا تعتمد فقط على اختيار صالة الألعاب الرياضية المناسبة، لكن تعتمد أيضا على مدى اختيارك لنظامك الغذائى اليومى وما يشمله من عناصر مغذية تفيد الجسم وبناء العضلات.

ووفقا لموقع thehealthsite يحتل البروتين الصدارة للأشخاص الذين يذهبون للصالات الرياضية، لأنه يلعب دورًا حاسمًا في نمو وإصلاح العضلات.

ونعرض فيما يلى وجبات إفطار تحتوى على البروتين تبدأ بها يومك لتعزيز لياقتك البدنية.

زبادى يونانى مع المكسرات

الزبادى اليونانى ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل يوفر أيضًا البروبيوتيك لصحة الأمعاء، ضع طبقة من مزيج التوت الطازج الملىء بمضادات الأكسدة وبعض المكسرات، مثل اللوز أو الجوز، لمزيد من البروتين والدهون الصحية.

أومليت السبانخ والجبنة الفيتا

يعد البيض مصدرًا أساسيا للبروتين عالى الجودة، أضف السبانخ لتعزيز الحديد وجبنة الفيتا لإضافة مزيد من النكهة، لا يعمل هذا المزيج على رفع محتوى البروتين فحسب، بل يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية أيضًا لدعم الصحة العامة.

عصير الطاقة من الخضراوات والفاكهة

يعمل مزيج من الفواكه المفضلة لديك والخضراوات الورقية ومصدر البروتين مثل مصل اللبن أو مسحوق البروتين النباتي، على إمدادك بقدر كافٍ من البروتين صباحا، يمكن إضافة القليل من بذور الشيا أو الكينوا لتعزيز الفائدة.

فطائر الجبن

يمكن أن تكون الفطائر جزءًا من وجبة الإفطار الغنية بالبروتين عند تحضيرها بالمكونات الصحيحة من خلال استخدام دقيق الحبوب الكاملة مع الجبن القريش، ويتم طهي هذه الفطائر للحصول على خيار إفطار لذيذ وملىء بالبروتين.