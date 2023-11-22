مدير تعليم قوص بقنا يتفقد عددا من المدارس مقار انتخابات الرئاسة بجراجوس

قنا صابر سعيد

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، مدرستى جراجوس الإعدادية بنات و السلام الابتدائية المشتركة بمجمع مدارس وحدة جراجوس المحلية، واللاتى تم تخصيصهن ضمن مقار انتخابات الرئاسة هذا العام، رافقه الزيارة أحمد عطا موسي، مسؤول أمن الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

وتابع القباني، أثناء الجولة عدد من الفصول الدراسية وتناقش مع الطلاب بعدة أجزاء تخص ما تم دراسته من خطة المناهج والمعدل الزمنى للانتهاء منها طبقا للبرنامج الزمنى لوزارة التربية والتعليم، مشيرا بالمستوى العلمى لطالبات مدرسة جراجوس الإعدادية بنات، حيث قدم الشكر لإدارة المدرسة بعد فحصه الدفاتر الإدارى لاسيما جدول الأشرف اليومى.

وتفقد مدير الإدارة، خلال الجولة الجاهزية الخدمية للمدرستين مشددا على تقليم الأشجار المحيطة بالمدرستين والتنسيق مع الوحدة المحلية لرفع القمامة والمخلفات من داخل المدرستين، كما شدد على ضرورة مراجعة نظافة الفصول التى تم اختيارها مقارا للإدلاء بالأصوات بالإضافة إلى جاهزية دورات المياة المخصصة لأعضاء الهيئات القضائية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والمشرفة على عملية التصويت.