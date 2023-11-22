العاملون بالخدمات الإدارية والاجتماعية يعلنون دعمهم لـ"السيسى" بانتخابات الرئاسة

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

بعث الآلاف من العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برسالة إلى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، يعلنوا فيها دعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وردد الحاضرون خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمته النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، هتافات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، ندعم ونؤيد الرئيس السيسي".

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة وكذا القطاع الخاص أعضاء بالنقابة، يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الأرجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوؤا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.