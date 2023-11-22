محافظ بورسعيد: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد،، ونائب المستشار العسكري للمحافظة،ورؤساء الأحياء ومدينة بورفواد وكيل وزارة التربية والتعليم والمنطقة الازهرية و ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

ووجه محافظ بورسعيد، كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بتجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس على أعلى مستوى، مع تذوديها بكافة الإمكانيات و الأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية، وطلاء المقار الانتخابية بلون موحد، مشددا على مديري 64 مدرسة بسرعة إعداد و تجهيز كافة المعلومات والبيانات الخاصة باللجان الانتخابية.

كما وجه رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المدارس التي سوف تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية، مؤكدا على التنسيق ببن رؤساء الأحياء ومديري المدارس التي تشهد الانتخابات، فضلا عن المرور الميداني للتأكد من جاهزية اللجان على أكمل وجه.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث محافظ بورسعيد، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.