محافظ الغربية يجتمع بشركات رصف طنطا والسنطة ويؤكد ضرورة مراعاة الجودة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الرصف والتطوير فى كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضارى والجمالى وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال فى قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها فى توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الشأن فى ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية مع شركات الرصف المسؤولة عن رصف عدة شوارع بحى أول وثان طنطا ومركز ومدينة السنطة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجارى رصفها وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.