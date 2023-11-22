محافظ الغربية يفتتح وحدة علاج الحروق بمستشفى المحلة العام ويتفقد مستشفى الصدر

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم الأربعاء، وحدة علاج الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، وذلك بحضور النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأوضح محافظ الغربية، أن قسم علاج الحروق يضم قسما داخليا مكون من 8 أسرة وقسم عناية مركزة مكون من 3 أسرة، وأن القسم مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال والأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح، أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، حرص مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والمشاركة في انشاء مشروعات تنموية لخدمة ابناء المحافظة انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام سيعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، وتوفير كافة العلاج اللازم، مشيرا الى إنه تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر المحلة الكبرى لمتابعة اعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة.

وتفقد محافظ الغربية التجهيزات الجارية بقسم الأطفال الجديد بمستشفى الصدر لتخفيف الضغط على مستشفى المحلة العام

واستمع المحافظ لشرح توضيحي عن القسم والذي يضم قسما داخليا مكون من 25 سريرا، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بالقسم لافتتاحه.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.