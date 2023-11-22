أسوان تشارك فى ورشة العمل فى الإدارة المحلية بالمغرب

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى يتم تنظيمها بالرباط بالمملكة المغربية، وتقام تحت عنوان " دور الإدارة المحلية فى التنمية المستدامة " فى الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الجارى، ويحضرها الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام لورشة العمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم مدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة.

فيما يقوم بتمثيل محافظة أسوان فى ورشة العمل كل من العميد أحمد دنش المشرف على الإستثمار، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة، والمحاسبة نور الهدى محمد مدير التخطيط.

وتهدف فعاليات ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على التجارب الناجحة فى مجال الإدارة المحلية لتبادل ونقل الخبرات، والتى من بينها التعرف من خلال تنظيم الجلسات والحلقات النقاشية على التجربة المغربية فى اللامركزية الإدارية، وهى تتمثل فى أن يتم التوسع فى منح سلطات مركزية كانت من سلطة الوزارة أو حتى المحافظ لتصبح من إختصاص رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة، ومنها تنمية موارده والتصرف فى الأراضى ووضع الخطة الإستثمارية "الموازنة العامة للمركز أو المدينة"، ولكن يضع ذلك مجلس منتخب من المواطنين هو من يدير ذلك ، بالإضافة إلى التعرف على تجربة المغرب فى تدوير المخلفات الصلبة وذلك من خلال زيارات ميدانية لبعض المواقع مثل زيارة مناطق حرفية وصناعية وأسواق شعببة والتعرف على كيفية إدارتها.