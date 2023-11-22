مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين فى مسابقة حول التنمية المستدامة

كتب لؤى على

نظمت لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفلًا لتوزيع جوائز المسابقة العالمية السنوية، والتي عقدت هذا العام في موضوع: «إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة»، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتشجع طلاب العلم على القراءة والبحث؛ وذلك بحضور د. سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر، د. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، د. رفعت العوضي مقرر لجنة الإعجاز العلمي عضو مجمع البحوث الإسلامية، د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، د. أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة، مضيفًا أن البحوث المقدمة استهدفت الكشف عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في بناء القدرة البشرية على تحقيق الاستدامة.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين على النحو الآتي: الفائزون بالجوائز الثلاث الأولى الأصلية:ـ المركز الأول: حازم يوسف أبو ضيف عبد العال، المركز الثاني: الشيماء السيد محمود علي، المركز الثالث: أشرف فتحي محمود الجندي، والفائزون بالجوائز التقديرية: نرمين فايز محمد، عبد الله علي عابدين محمد، صبحي رمضان فرج سعد، ماهر عبد الفتاح سليمان، السيد علي أحمد علي، والفائزون بالجوائز التشجيعية: محمد محمد رجب، سليمان علي سليمان بدير.