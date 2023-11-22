مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن أهمية الإشراف القضائى على الانتخابات

عقد مجمع إعلام أسوان، ندوة موسعة بعنوان " الإشراف القضائى وأهميته فى العملية الانتخابية"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمصنع كيما للكيماويات والأسمدة بأسوان.

وحاضر فى الندوة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة الاستئناف سابقا ، والدكتور أحمد إبراهيم خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومسئول المركز بأسوان.

وتحدث المستشار عن أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وأهمية مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابى، موضحا أنه من الجائز استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بعد انقضاء مدة العشر السنوات المنصوص عليها في الدستور، دون حاجة لتعديل دستوري، أو سن تشريع جديد، أو تعديل تشريع قائم بالفعل.

وأكد أن الإشراف القضائى له دور هام فى العملية الانتخابية وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين من خلال توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في الخارج لكى يمارسون حقهم في المشاركة في الانتخابات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد إبراهيم أن الدولة تهتم بتطوير نظم العملية الانتخابية مع كل استحقاق انتخابي عن طريق الإنترنت ومواقع الخدمات الحكومية، مثل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة لجنتك الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للإستعلامات التى تقوم بحث المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال الحملة الإعلامية لقطاع الاعلام الداخلى مما يعود بالنفع والخير وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في وطننا الحبيب مصر.

وفى نهاية اللقاء، نظمت إدارة مصنع كيما جولة تفقدية داخل المصنع ومشاهدة الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصنع كيما الجديد وتطوير مصنع كيما القديم.