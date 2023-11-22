متى ينفذ حكم الإعدام فى قاتل الأديبة نفسية قنديل بعد تأييد النقض

كتب أحمد إسماعيل

اسدلت محكمة النقض الستار على قضية مقتل الاديبة نفسية قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر بعد أن قضت برفض الطعن رقم 3634 لسنة 91 قضائية و تأييد حكم إعدام قاتل المجنى عليها.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليه شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام القاتل السيد عادل السيد محمد يونس، 31 عاما يعمل نجار مسلح.

ويتسأل البعض عن الموعد القانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا على المتهم وفقا للقانون ، حيث ينص القانون على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

كما يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون

ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

كانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، قضت في 20 ديسمبر 2020، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، قضت بإجماع الآراء بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس قاتل الناقدة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، شنقا عقب ورود رأى مفتى الجمهورية.

تعود تفاصيل القضية رقم 10586لسنة 2019 جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم 663 لسنة 2019 كلي شبين الكوم، إلى 19 مارس 2019، حينما اقتحم المتهم، (32 عاما)، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا الأديبة نفيسة قنديل، بقرية رملة الأنجب، المجاورة لسكن المتهم، بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها.