مؤتمر نقابة المالية والضرائب والجمارك: السيسي رجل دولة قادر على حماية الأمن القومي المصري

كتبت مرام محمد- تصوير كريم عبد العزيز

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤتمرا عماليا كبيرا بمقر نادي الجمارك بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ، بمشاركة أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة النقابة ، واللجان النقابية التابعة للنقابة ، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحدث في المؤتمر كل من مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية في جامعة الأزهر، واللواء حمدي بخيت المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي، واللواء أحمد عبد المقصود الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات

في مستهل كلمته وجه مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام الشكر للنائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، على دعوته الكريمة للمشاركة في المؤتمر العمالي الكبير الذي نظمته النقابة ، مؤكدا أنه لا صوت يعلوا على صوت المعركة ، مشيرا إلي أننا في معركة مع أطراف كثيرة.

وأشار إلي أن ما يحدث في فلسطين جزء منه موجه ضد مصر ، وأن هناك مخطط كبير تسعى له أمريكا والكيان الصهيوني لتطبيقه في مصر، كما نفذوه في العراق، ولكن وعي الشعب المصري يعرف أن هذا المخطط واقف له بالمرصاد .

أعرب "البدوي" عن ارتياحه للجهود المخلصة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي محليا وخارجيا لوقف نزيف الحرب الدائرة من جانب العدو الصهيوني، والتمسك بتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية في شأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف المجازر الوحشية.

وشدد مجدي البدوي على ضرورة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوجه إلي صناديق الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في الساعات الأولي من الصباح ليعرف العالم كله من هو شعب مصر العظيم .

ومن جانبه وجه الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، سؤال للحضور، لماذا الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ؟ مؤكدا أنه خير من أجناد الأرض، وخير أجناد الأرض زكاهم الرسول صلي الله عليه وسلم .

وقال : إذا فتح الله لكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، لماذا مصر؟ أشار إلي أن أهلها في رباط ليوم الدين، خير اجناد الارض مصنع الرجال التي ذكرها النبي كان منها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح أن الرئيس السيسي حافظ علي الإسلام والمسيحية وعلى الأزهر والكنائس من الهدم، وانقذ الإسلام من الإختطاف، وحافظ على المسيحية من الازدراء.

وقال : إن عهد الرئيس السيسي شهدت مصر حركة معمارية لم تشهدها مصر منذ عصر محمد علي باشا ، لأنه خير أجناد الأرض ، أبن الجمالية ، ونحن معه نقول تريليون نعم للسيد الرئيس.

وفي نفس السياق قال اللواء حمدي بخيت المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي، اننا ندعم الرئيس السيسي لأن مصر في مرحلة تحول من دولة قديمة إلي دولة جديدة، تتحول بذاتها وبإمكانيات الأمة، مشيرا إلي أنه لم يتحقق شيء لأي أمة ، إلا بتوافر 3 عناصر، أن يكون للأمة الوفاق الوطني ، وعلى قلب رجل واحد، والإرادة الوطنية ،والقدرة على التغلب على كل التعقيدات التي تقابل الدولة ، وتحقيق النجاح بالأدوات المتاحة ، ضاربا مثلا بما تحقق وحدث في حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث كان الشعب المصري على قلب رجل واحد لتحرير الأرض.

وأشار إلي أننا لازم نعرف اعدائنا واصدقائنا لا نؤمن الا إمكانيتنا وذاتنا في فهم الموقف ،موضحا أن تحرير القرار السيادي له ثمن، وأن مصر تتبع سياسة شريفة واضحة وليس كغيرنا يتلاعبون بالتصريحات إلا مصر كانت قراراتها ونجحت في تشكل قيمة مضافة يحتمي بها .

ومن جانبه قال اللواء أحمد عبد المقصود الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات، نحن أمام اختبار حقيقي لرجل دولة قادر على حماية الأمن القومي المصري.

وأشار "عبد المقصود" إلي أن الشعب المصري بقيادة السيسي هو الذي حمى دولة 30 يونيو 2013 ، وسوف يظل هذا الشعب بطل وفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة المواقف الحالية .

وطالب شعب مصر العظيم بالتوجه إلي صناديق الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، لاختيار السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة ، لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بنا، لأنه رجل دولة يصلح للمرحلة القادمة .



أحد الحضور



الدكتور احمد كريمة (1)



الدكتور احمد كريمة (2)



الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين



جانب من حضور المؤتمر



حشد جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى



دقيقة حداد على شهداء فلسطين



رئيس نقابة العاملين بالمالية



عادل عبدالفضيل رئيس النقابة



عدد من حضور مؤتمر المالية



مؤتمر العاملين بالمالية



مؤتمر تأييد الرئيس السيسي