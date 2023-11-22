وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوى (ناتا) أطلقت بنجاح الصاروخ الحامل من النوع الجديد "تشوليما-1" محملا بالقمر الصناعي للاستطلاع "ماليجيونج-1" في قاعدة سوهاي وهي منصة إطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة تشولسان.

وطار الصاروخ الحامل "تشوليما-1" بشكل طبيعي على طول مسار الرحلة المحدد مسبقا ووضع بدقة قمر الاستطلاع "ماليجيونغ-1" في مداره بعد 705 ثوان من الإطلاق.

وأكد البيان أن إطلاق القمر الصناعى للاستطلاع هو حق مشروع لجمهورية كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس، وسوف يسهم بشكل كبير في تكثيف الاستعداد الحربي للقوات المسلحة بما يتوافق مع البيئة الأمنية التي نشأت في المنطقة وما حولها بسبب التحركات العسكرية الخطيرة للأعداء.

وأشرف كيم جونج أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري والرئيس الكورى الشمالى، على عملية الإطلاق ورافقه كيم جونج سيك، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري.