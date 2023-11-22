كوريا الجنوبية وبريطانيا تتعهدان بتعزيز العلاقات فى قطاع الطاقة النووية

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اتفقت كوريا الجنوبية وبريطانيا، على تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك بناء محطات جديدة للطاقة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن البلدين وقعا 9 مذكرات تفاهم تركز على بناء علاقة تعاونية تشمل دورة حياة محطات الطاقة النووية بأكملها.

والتقى وزير الصناعة الكوري الجنوبي "بانج مون-كيو" بنظيرته البريطانية كلير كوتينيو، واتفقا على عقد اجتماعات فنية في المستقبل القريب بهدف تعزيز التعاون في بناء محطات جديدة للطاقة النووية.

وأشارت الوزارة إلى أن شركات الطاقة الكورية الجنوبية التي تديرها الدولة، بما في ذلك شركة كوريا للطاقة الكهربائية، أبرمت أيضا ما مجموعه 8 اتفاقيات تشمل تخطيط وتشغيل وتفكيك المحطات النووية، سعيا إلى أوسع علاقة ممكنة.

وتسعى بريطانيا إلى زيادة اعتمادها على الطاقة النووية، وتهدف إلى أن تشكل الطاقة النووية 25% من توليد الطاقة لديها بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 15% المسجلة في عام 2020.