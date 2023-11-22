اليوم السابع
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قبل بدء الهدنة.. آخر إحصائية لشهداء ومصابى ومفقودى غزة (إنفوجراف)

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:53 م
قبل بدء الهدنة.. آخر إحصائية لشهداء ومصابى ومفقودى غزة (إنفوجراف) أخر إحصائيات شهداء وضحايا غزة

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أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء  الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل كما أسفر القصف الإسرائيلى عن  استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد  طواقم الدفاع المدني

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء

•           الشهداء

 

 14532 شهيدا

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منهم:

6000  طفل

64  صحفيا

25  من أفراد طواقم الدفاع المدني

 

•           خرج عن الخدمة

26  مستشفى

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55  مركزا صحيا

56  سيارة إسعاف

 خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

 

•           الإصابات

35  ألف إصابة

أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء

 

•           المفقودين

7 آلاف مفقود

 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة

 

•           تدمير أكثر من 60% من مبانى القطاع

 

تدمير 102 من المقرات الحكومية

266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة

 

•           المساجد والكنائس

85  مسجدا مدمرة تدميرا كليا

 174 مسجدا مدمرة تدميرا جزئيا

استهداف 3 كنائس

 

 







الهدنة

غزة

إسرائيل

شهداء غزة



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