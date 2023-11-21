اليوم السابع
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"أزهر الإسكندرية" تستعد لانطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن السبت

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:53 م
"أزهر الإسكندرية" تستعد لانطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن السبت الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الازهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستضيف المنطقة الأزهرية بالإسكندرية السبت المقبل، مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم على مستوى المعاهد وبمشاركة عدد كبير من طلاب الأزهر.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية، أن المنطقة أجرت استعداداتها لانطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية السبت المقبل 25نوفمبر.

 

وتُجرى المسابقة تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 







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