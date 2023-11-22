اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:17 م
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غداُ.. قطع مياه الشرب بعدد من قرى دسوق لأعمال التطهير والتعقيم

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:50 م
غداُ.. قطع مياه الشرب بعدد من قرى دسوق لأعمال التطهير والتعقيم انقطاع المياه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق، عن قطع مياه الشرب لتنفيذ خطة وتطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بمنطقة دسوق، لأعمال التطهير، مما يؤدي إلي ضعف المياه أو انقطاعها عن العديد من المناطق.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، أنه غدًا الخميس، سيتم قطع مياه الشرب عن منطقة الكشلة وحى المنشية بمدينة دسوق، وعن قرية جماجمون التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، حيث تبدأ عملية فصل مياه الشرب في 12 من صباح الغد الخميس، وحتى الإنتهاء من أعمال التطهير.

 

 

 







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