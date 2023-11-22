تحرير 172 محضراً خلال حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الحملات التموينية ، بمراكز محافظة كفر الشيخ من تحرير 172 محضراً تموينياً متنوعاً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها باستمرار الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن جرى شن حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وبالتنسيق مع الجهات المعينة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال الحملات اليومية المفاجئة، مؤكدا أن الحملة تمكنت من تحرير 29 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر صحة، و13 عدم إعلان عن الأسعار، محضر صلاحية، محضر تجميع دقيق مدعم،و8 محاضر متنوعة الحملة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة التموينية على المحلات والمخابز، والتي تمكنت من 26 محضراً متنوعاً، للمخالفين من أصحاب المخابز والمحال التجارية، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم من تحرير 14 محضراً متنوعاً، منهم محضرين نقص وزن، و4 محاضر نظافة، و3 محاضر عدم الأعلان عن الأسعار، و5 محاضر صحة، كما تمكنت حملة مركز ومدينة بيلا من تحري 22 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات، عبارة عن 16 محضرا تلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة سيدي سالم، من تحرير 15 محضراً تموينياً متنوعاً لأصحاب المخابز، منهم 14 محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تمكنت الحملة التموينية بقلين من تحرير 24 محضراً تموينياً متنوعاً، منهم 15 نقص وزن، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر نظافة، و3 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مركز ومدينة فوه، من تحرير 20 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز، منهم 12 محضراً متنوعاًـ، و8 محاضر نقص وزن، كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة بلطيم من تحرير 13 محضراً متنوعاً، في المحال التجارية، والمخابز.