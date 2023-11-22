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عودة شاحنات المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر بعد تفريغ حمولتها بغزة.. فيديو

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:11 م
عودة شاحنات المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر بعد تفريغ حمولتها بغزة.. فيديو قافلة صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر عودة شاحنات المساعدات الإنسانية الشاملة المقدمة من الصندوق الى الأراضي المصرية "معبر رفح المصري "بعد تفريغ حمولتها بقطاع غزة.

وكانت  قافلة صندوق تحيا مصر وصلت اليوم الاربعاء محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر  أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org/  لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

دخول القافلة
دخول القافلة

 

قافلة الصندوق
قافلة الصندوق

 

قافلة صندوق تحيا مصر
قافلة صندوق تحيا مصر

 







قافلة تحيا مصر لغزة

مساعدات قافلة تحيا مصر لغزة

قوافل صندوق تحيا مصر

وصول قافلة تحيا مصر

اليوم السابع بلس

دعم فلسطين

دعم غزة



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