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شاهد وصول قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية قطاع غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:23 م
شاهد وصول قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية قطاع غزة قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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وصلت قافلة صندوق تحيا مصر اليوم، الأربعاء، محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.
 
وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الشاحنات تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
 
والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصرى والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.‏
 
قافلة المساعدات الإنسانية
قافلة المساعدات الإنسانية

وصول قافلة المساعدات الإنسانية
وصول قافلة المساعدات الإنسانية
قافلة المساعدات
قافلة المساعدات

 







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