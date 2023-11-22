عمدة نيويورك: نراقب عن كثب حادث انفجار جسر رينبو الحدودى بين أمريكا وكندا

وكالات

قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز اليوم الأربعاء، إنه يراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر “رينبو”.

وأكد آدامز، أنه تم إرسال عناصر شرطة لدعم الجهود.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فى انفجار مركبة وقع اليوم الأربعاء في معبر “رينبو بريدج” الحدودى بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.

وأغلقت جميع الجسور في المنطقة، وتم إخلاء جميع المباني الحكومية، وفقا للمصادر.

وأغلقت نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا ونيويورك الغربية بعد الحادث المبلغ عنه، الذي أصيب فيه أيضا شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما نقل إلى مستشفى نياغارا فولز ميموريال مصابا بإصابات طفيفة، بما في ذلك آلام في الظهر وجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.