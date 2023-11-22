اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة نيويورك: نراقب عن كثب حادث انفجار جسر رينبو الحدودى بين أمريكا وكندا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:01 م
عمدة نيويورك: نراقب عن كثب حادث انفجار جسر رينبو الحدودى بين أمريكا وكندا إريك آدامز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز اليوم الأربعاء، إنه يراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر “رينبو”.

وأكد آدامز، أنه تم إرسال عناصر شرطة لدعم الجهود.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فى انفجار مركبة وقع اليوم الأربعاء في معبر “رينبو بريدج” الحدودى بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

 

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.

وأغلقت جميع الجسور في المنطقة، وتم إخلاء جميع المباني الحكومية، وفقا للمصادر.

وأغلقت نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا ونيويورك الغربية بعد الحادث المبلغ عنه، الذي أصيب فيه أيضا شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما نقل إلى مستشفى نياغارا فولز ميموريال مصابا بإصابات طفيفة، بما في ذلك آلام في الظهر وجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.







إريك آدامز

نيويورك

انفجار نيويورك

كندا

جسر رينبو

شلالات نياجرا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة