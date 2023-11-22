طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالسلاسل التجارية وسوبر ماركت بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية ، إلزام السلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحال، بتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

وأضافت فايزة عبد الرحمن، لـ "اليوم السابع "، أنه يتم طرح السلع الأساسية بأسعار المخفضة، داخل السلاسل التجارية و سوبر ماركت المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، تحت إشراف المديرية ، يكلف مفتشين التموينين بالرقابة علي كل سلسلة تجارية، لمتابعة الالتزام بالاسعار المعلنة، وتسليم المواطن كمية محددة علي سبيل المثال السكر تم تحديده 2 كيلو فقط للمواطن بالسعر منخفض.

وأشارت وكيل الوزارة، الي انها هناك حملات تفتيشية يوميا، بالتنسيق مع جهات الرقابية، علي الأسواق و السلاسل التجارية و سوبر ماركت و البقالين، و كافة الأنشطة التجارية، للتأكد من الإلتزام بالاسعار و جودة منتجات مطروحة للمواطنين.

في ذات السياق، أعطي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية لصد موجة ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين،و الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و أضاف انه وجها بإلزام أصحاب السلاسل التجارية والمنافذ بتخصيص قسم لعرض وبيع المنتجات المشاركة في مبادرة ضبط الأسعار والأسواق لتسهيل وصول المواطن اليها وتحقيق الاستفادة العامة للجميع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.