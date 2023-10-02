تحرير 3098 محضرا خلال حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة،بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية، التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر سبتمبر الماضي ،قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3098 محضراً منها (2049) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (1004) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 10 طن و 800 كيلو دقيق و10طن و400 كيلو سكر و طن و630 كيلو زيت و300 كيلو أرز و200 كيلو دواجن و طن ملح جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه، منها 30 طن مستلزمات زراعية و430 قاروصة سجائر و1000 لتر بنزين و60شيكاره يوريا و198 عبوة أدوية جميعهم سلع غير صالحة للإستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.