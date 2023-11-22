ضبط 189 قطعة سلاح و274 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (274) قضية مخدرات ،و (189) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86103) حكم قضائى متنوع.

وشن الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) وكذا ( 3 فرد محلى، طلقتين ) بحوزة 7 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,850 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.