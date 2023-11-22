اليوم السابع
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ضبط 189 قطعة سلاح و274 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:51 ص
ضبط 189 قطعة سلاح و274 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (274) قضية مخدرات ،و (189) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86103) حكم قضائى متنوع.

وشن الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) وكذا ( 3 فرد محلى، طلقتين ) بحوزة 7 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,850 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 

 







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