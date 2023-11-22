ضبط المتهمين فى مشاجرة بسوهاج بعد وفاة سائق متأثرا بإصابته

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة، بناحية قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار نتج عن المشاجرة إصابة سائق بطلق نارى وتوفى متأثرا بإصابته تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود متوفى تم نقله للمستشفى المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومتوفى بناحية أولاد عليو دائرة مركز البلينا.

حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " عبد الصبور ن ر ر 63 سنة سائق توفي أثر إصابته " بطلق ناري بالرأس " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي برديس المركزي، ونجل شقيقه إيهاب ا ن ر ر 35 سنة عامل زراعي بدون إصابات.

وبين " طرف ثان "محمود ن ع م 25 سنة سائق توك توك بدون إصابات، ونجل عمومته حماده ن م ع 25 سنة نقاش بدون إصابات.

الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آليه وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوشوتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وأتهم الثاني من الطرف الأول – الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابة الأول التي أدت لوفاته بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.