صحة قنا تنظم قافلة طبية شاملة لقرية حجازة ضمن حياة كريمة.. اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية حجازة التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك علي مدار اليوم الأربعاء وغد الخميس.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين

ودعا وكيل وزارة الصحة، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والأدوية المجانية، وذلك في إطار "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.