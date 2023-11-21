اليوم السابع
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"الصحة" تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء على استخدام وسائل تنظيم الأسرة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:55 م
"الصحة" تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء على استخدام وسائل تنظيم الأسرة الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العليا للتخصصات الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن الزمالة المصرية تمثل الذراع التعليمى والتدريبى للأطباء على إختلاف تخصصاتهم، مضيفا: "الوزارة تقدم أحدث المناهج التعليمية للفريق والطبيب المصرى يتميز بقدرات ومهارات رفيعة المستوى".
 
وقال الدكتور حسام حسنى خلال فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الصحية بالوزارة وأكديما أنترنشونال التابعة للوزارة لإطلاق أكبر برنامج تدريبى لأطباء النساء والتوليد على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية أن التدريب والتعليم الطبى منهجا لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العنصر البشرى وضمان سلامة المريض وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض فى المنشآت الطبية.
 
ومن جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن استراتيجية أكديما تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام وغيرها من الأدوية المتطورة مشيرة إلي أن أكديما تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من وسائل تنظيم الأسرة، مشيرة إلي أن المجموعة عملت على توفير الأدوية بأقل من 50% من سعر نظيرتها المستوردة  فى السوق المحلى.
 
وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، أن مجموعة أكديما توفر أكثر من 1200 مستحضر دوائى للسوق المحلى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، مضيفة: "المجموعة تنتج أكثر من 36 مجموعة دوائية في السوق المحلى حرصا على توفير المنتج المصرى".
 
وقال الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما إنترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان، "التعاون مع وزارة الصحة والسكان يمثل محورا هاما خاصة محور التدريب والتعليم الطبى المستمر"، مضيفا: أنه تم اطلاق أكبر برنامج تدريبى لأطباء الزمالة المصرية للتدريب  أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية.
 
وأوضح، يتم التوسع فى تسجيل وإنتاج أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا لأعلى معايير الجودة دعما للدولة وتوفير قيمة الفاتورة الاستيرادية بتوفير الأدوية محليا بديلا عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما نستهدف  تعزيز التصدير للخارج كأحد أدوات زيادة النقد الأجنبى.  
 






وزارة الصحة

الزمالة المصرية

تدريب الاطباء

وسائل تنظيم الاسرة

الصحة الانجابية



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