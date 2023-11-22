الأرصاد تناشد الأطفال وكبار السن ارتداء الملابس الثقيلة لبرودة الأجواء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع أجواء مائلة للبرودة صباحا وأثناء فترات الليل.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة أصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وبالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.