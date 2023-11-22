اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جمهورية فانواتو

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:39 ص
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جمهورية فانواتو مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة اليوم الأربعاء جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هناك "احتمالا ضعيفا لسقوط ضحايا وأضرار" بسبب الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال".

وقالت موظفة استقبال في فندق في بورت أولري، على بعد نحو 98 كيلومترا من مركز الزلزال، إنها شعرت "بزلزال بسيط" و"رأت الأرض تهتز" لكنها لم تكن على علم بأي أضرار.







جمهورية فانواتو

زلزال

المحيط الهادئ

بورت فيلا




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