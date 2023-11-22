وأشار التقرير إلى أن الرئيس زيلينسكي هاجم قيادات الجيش ونصحهم بعدم تعريض وحدة أوكرانيا للخطر وذلك بالابتعاد عن العمل السياسي والتركيز في النواحي العسكرية فقط.

ويضيف التقرير أن الرئيس الأوكراني كان قد أدلى بحوار صحفي يوم الاثنين الماضي لصحيفة "ذي صن" البريطانية حيث أكد خلاله أنه من الخطأ الجسيم أن يشتغل القادة العسكريون بالسياسة.

ويضيف التقرير أن الرئيس الأوكراني أوضح أنه إذا كان من حق العسكريين الانخراط في العمل السياسي فليس من حقهم في هذه الحالة الاستمرار في مهامهم العسكرية، مؤكدا أنه في حالة الحرب وطبقا للقانون لا يمكن السماح بتلك الممارسات.

ويوضح التقرير أن تلك الخلافات نشبت في أعقاب إدلاء القائد العام للقوات المسلحة الجنرال فاليري زالوجني بتصريحات الشهر الماضي لصحيفة "الإيكونوميست" أكد فيها أن الحرب مع القوات الروسية وصلت إلى طريق مسدود وأنه من المحتمل إلى حد بعيد انتصار روسيا في ساحة القتال نظرا لتفوقها العسكري وتعدد مواردها، وأضاف التقرير أن تلك التصريحات دفعت المكتب الرئاسي إلى إدانة زالوجني.

ويوضح التقرير أن أحد التقارير الإخبارية كان قد أشار مؤخرا إلى أن زالوجني طالب الرئيس الأوكراني بإلغاء الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية على القوات الروسية منذ عدة أشهر وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من جانب زيلينسكي.

ويلفت التقرير في الختام إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يربو على 90,000 من جنودها في الفترة من يونيو إلى أكتوبر جراء ذلك الهجوم إلى جانب نحو 13,000 مجند خلال الشهر الجاري فقط.



