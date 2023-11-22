اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:04 م
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رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يرحب بالهدنة المؤقتة فى الأراضى الفلسطينية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:35 م
رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يرحب بالهدنة المؤقتة فى الأراضى الفلسطينية رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى
وكالات

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيرتى الجمهورية الفرنسية كاثرين قرم كمون، ومملكة هولندا جانيت سيبين.

واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة فى اليمن.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتداعيات التصعيد الخطير، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولى الإنساني، والدور الأوروبى المطلوب لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسى، تأكيد موقف اليمن الرافض للتهجير القسري، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التى يحتاجها الشعب الفلسطينى بصورة عاجلة ودون قيد أو شرط.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى هذا السياق بنجاح الوساطة المصرية، القطرية، الأمريكية فى التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن أمله فى أن تفضى هذه الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم.







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