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رئيس جامعة حلوان يوجه مجلس كلية التربية بزيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:00 ص
رئيس جامعة حلوان يوجه مجلس كلية التربية بزيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية جامعة حلوان -أرشيفية
محمد صبحى

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شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فى حضور اجتماع مجلس كلية التربية، حيث قدم قنديل عدد من التوجيهات للكلية بشأن النهوض بالعملية التعليمية، وفيما يلى أبرز 8 توجيهات:

- ضرورة إعداد الكلية نموذجاً متطوراً للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة.

- ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

- العمل على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.

- أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.

- التأكيد على الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.

- دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.

- ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.

- ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية.







التعليم العالى

جامعة حلوان

السيد قنديل

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اخبار مصرية

كليات التربية

تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس



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