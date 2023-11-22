رئيس المنظمة المصرية الألمانية يوجه رسالة للمصريين بألمانيا قبل الانتخابات.. فيديو

كتب محمود راغب

وجه ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، رسالة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 قائلا: لازم كلنا ننزل أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت وهامبروج والسفارة في برلين للمشاركة بقوة والتصويت أيام الانتخابات أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، قائلا: انزل وشارك شعار المرحلة من الآن فهذا حقك الانتخابى وحق ولادك وأهلك وبلدك مصر فلا تجعل أي صوت سلبى يؤثر عليك "، مضيفا: شجع من حولك ولا تجعل الأصوات السلبية تؤثر عليك فالديمقراطية ممارسة وليست شعارات لا تفرط في هذا الاستحقاق الهام وخليك دائما واقف خلف وطنك فالمصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن وطنهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.