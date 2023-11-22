خدمات جديدة توفرها الدولة لأهالى الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مركز الحسنة بوسط سيناء التجهيز لإنشاء محطة جديدة بالمدينة وانطلاق خدمات جديدة أخرى بالقرى والتجمعات التنموية.

قال المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة انه فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة، لتحقيق حياة كريمة لهم في شتى القطاعات المختلفة، تقرر إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بالحسنة، وتم الموافقة علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدخل مدينة الحسنة لإقامة المشروع، وتم التوقيع علي الخرائط الخاصة بتنفيذ المشروع لإنشاء المحطة والشبكات وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

أضاف أنه تشهد منطقة قرية ك 64 بمركز الحسنة أعمال رصف للطرق يجرى تنفيذها بشوارع القرية طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى، كما تم توصيل الكهرباء بالتجمع التنموي بمنطقة النوافعه بمركز الحسنة وكذا محطات المياه والصرف الصحي للآبار وتم ضخ المياه لشبكات الري، وتجهيز المدرسة وتجهيز مركز الشباب والرياضة والمسجد ، والديوان ، ودار المناسبات و استراحة العاملين بالتجمع، وتشغيل جميع المرافق الحيوية داخل التجمع التنموي لتحقيق مصالح الأهالي المنتفعين به.

وتابع انه يتم تكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة من شوارع وأحياء مدينة الحسنة بإشراف إدارة تحسين البيئة والأزمات بالمجلس، ويتم رفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بأحياء مختلفة، كما انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من إزاحة الرمال المتحركة حول أسوار ومنشأت المدارس.

وقال إنه سبق وشهدت قرية الجفجافة بمركز الحسنة افتتاح مجمع الخدمات المتكامل لخدمة أهالى القرية، والوحدة المحلية لقرية القسيمة، وتوصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة، وفى قرية المنبطح تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائي قدرة 200 ك ف وأعمدة إنارة ، ورصف طريق بطول 2 كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر، وإنشاء مقر خدمات تموينية متكاملة للمواطنين علي مساحة 400 متر مربع ويشمل مركز خدمة للمواطنين بمدينة الحسنة، ومعرض لسلع التموينية، و مركز تموين مطور، كما سبق وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسي في إطار خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية علي مستوي المركز والمدينة لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضاري ، ودعم حى الأصابعة بمحول كهربائي قدرة 200 ك ف لإنارة التجمع ، و رصف طريق بئر معين.