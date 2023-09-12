قافلة طبية مجانية من 11 تخصصا بمدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستقبل مركز الحسنة بوسط سيناء، قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها الصحية لأهالى مناطق وسط سيناء، و قال سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه استكمالا لمسيرة القوافل الطبية لخدمة أهالى وسط سيناء تم التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة و مجلس مدينة الحسنة لاستقبال قافلة طبية متعددة التخصصات (11 تخصصًا) وتتواجد بمقر مركز شباب قرية المنبطح، اليوم الثلاثاء، شاملة جميع التخصصات والكشف والعلاج مجانى.

وأضاف أنه فى حالة احتياج إلى إجراء فحوصات طبية أو أى شىء يتم التحويل إلى مستشفيات متخصصة، لافتا لأن ذلك يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن والكشف على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وسيتم ضمن فعاليات القافلة توزيع مساعدات غذائية على المواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه سبق وقدمت قافلة طبية وصلت لمركز الحسنة بوسط سيناء خدمات الكشف والعلاج لعدد 1061 حالة مرضية من ابناء القرى والمدينة، دعما من الدولة لأهالى وسط سيناء بتوفير خدمات صحية مجانية بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض، لافتا لأنه إلى جانب الأطباء البشريين رافق القافلة فريق من الأطباء البيطريين لتقديم الخدمات للمزارعين مربى الأغنام والماشية، وقدموا 64 كشف بالإضافة إلى التحاليل وصرف العلاج المجانى.