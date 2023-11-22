جهاز حماية المستهلك يبدأ بث رسائل "SMS" على المحمول لتوعية المواطنين

كتب مدحت وهبة

بدأ جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز اليوم الأربعاء، بث رسائل توعية للمواطنين "sms" على المحمول وحثهم على ضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، والتأكد من خلوه من أي عيوب قبل الاستلام، وفي حال وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن للجهاز " 19588" من التليفون الأرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ألزم قانون جهاز حماية المستهلك المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة،جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، و الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.