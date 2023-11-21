السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم، الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم "حسين.ص" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس المحكمة الجنايات الدائرة الثانية والمستشارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي وكيل النيابة إسلام حمادى وأمين سر الجلسة محمد رشاد ورامى سليم.

تعود وقائع القضية إلى أنه فى يوم 5 يونيو 2023 عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث طور سيناء تفيد بقيام المتهم بممارسة نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة لمخدر الحشيش والهيروين.

وعلى الفور تم صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة بمسكنه وبشخصه.

وعلى الفور تم إعداد كمين لضبط المتهم وبعد التأكد من وجود المتهم فى انتظار أحد عملائه بمنطقة إسكان مبارك تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته 124 لفافة ورقية بداخلها مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة الترامادول هيدروكلوريد المخدر، ومبلغ مالى وتليفون محمول، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالزبائن.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد.

وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى تحدد لها جلسة اليوم وأصدرت حكمها المتقدم.