تموين الأقصر تحرر 41 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات على الأسواق.. صور

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدى والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والفواتير والإعلان عن الأسعار تنفيذا للتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 41 محضرا ومخالفة تموينية، شملت فى مجال الأسواق تحرير 32 محضرا تموينيا عبارة عن (عدم إعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر – بيع سلع منتهية الصلاحية - عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– غلق بداليين تموينين فى المواعيد الرسمية)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات ربع طن سكر بدون فواتير، و100 كجم كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، و150 علبة سجائر أزيد من السعر وبدون فواتير، وفى مجال المخابز تحرير 9 مخالفات تموينية عبارة عن (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن).

وكانت قد قدمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، دعم جديد للمواطنين بمدينة إسنا عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة، حيث تم تقديم دعم جديد متمثل فى 18 طن سكر تموينى بسعر مخفض يصل لـ27 جنيها للكيلو، وذلك لدعم أهالى قرى الكيمان والشيخ أحود وسطيح المطاعنة وكيمان المطاعنة وطفنيس المطاعنة والغريرة، وذلك للمساهمة فى دعم المواطنين بتلك المبادرة المميزة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.