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تعرف على عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:32 م
تعرف على عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة اللحوم بمنافذ الزراعة
كتبت أسماء نصار

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تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وفى السطور التالية نتعرف على عناوين منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية:-
 
1- 16 منفذ في الدقى بشارع نادى الصيد.
2- 9 منافذ لشباب الخريجين بشارع نادى الصيد.
3- 6 منافذ بشار الهرم – المطبعة.
4- منفذ في وحدة تقطيع – مزرعة كفر غطاطى .
5- منفذ مبنى جهاز التعبئة والاحصاء – شبرا.
6- منفذ بمبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلي.
7- 2 منفذ بسوق العبور في محل فاكهه(278) بداخل السوق.
8- 9 منافذ ب ـ 6 أكتوبر في ابني بيتك المنطقة الثانية - ابني بيتك المنطقة (14)محل رقم (6)-المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك.
10- 3 منافذ في 6 أكتوبر الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.
11- 3 منافذ في سوق الجملة فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 أكتوبر.
12- منفذ في كورنيش النيل مستشفي السلام – المعادي.
13- 3 منافذ في التبين.
14- 3 منافذ في 15 مايو.
15- 7 منافذ في ابو رديس-أبو زنيمة- سانت كاترين- دهب -الطور-نويبع-طابا بجنوب سيناء.
16- منفذ في القناطر الخيرية بالقليوبية.
17-منفذ في  العامرية -المتراس – الجمرك – الإسكندرية .
18- منفذ سخا - مزرعة سخا- كفر الشيخ.
 






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اليوم السابع بلس



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