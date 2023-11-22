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تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات إلكترونيا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات إلكترونيا البوابة الإلكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور أو للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات :

- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

- طلب استخراج شهادة بيانات

- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.

- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

 







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