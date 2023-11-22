تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات إلكترونيا

- طلب استخراج شهادة بيانات

- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.

- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.