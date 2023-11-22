تعرف على تفاصيل عمليات رى القمح للحصول على محصول مرتفع الإنتاجية

كتبت أسماء نصار

يعتبر الرى من العمليات الهامة فى الحصول على محصول مرتفع الإنتاجية من القمح ، ونظرًا لقلة احتفاظ الأراضى الجديدة بماء الرى بصفة عامة، والأراضى الرملية بصفة خاصة، فإن تلك الأراضى تحتاج إلى تقريب فترات الرى، حتى يمكن توفير الرطوبة الأرضية اللازمة لنمو نبات القمح.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل عمليات رى القمح:

‎1- فى الأراضى الجيرية التى تروى بنظام الغمر يحتاج نبات القمح إلى حوالى 7 ريات خلال الموسم حسب ظروف الأمطار ونوع التربة مع عدم تأخير رية المحاياة عن 15 إلى 20 يوما، ويوالى الرى بعد ذلك كل 15 إلى 20 يوما.

‎2- يمكن للمزارع أن يدرك مدى احتياج الحقل إلى الرى عن طريق جفاف التربة وظهور الشقوق وجفاف الطبقة السطحية فى الأراضى الجيرية وكذلك التفاف أوراق النباتات وضعف نموها كمظهر من مظاهر العطش.

‎3- يراعى فى حالة الرى بالغمر عدم الإسراف فى كمية مياه الرى فى الرية الواحدة حيث يؤدى ذلك إلى غسيل السماد وعدم الاستفادة منه.

‎4- فى الأراضى الرملية يراعى استمرار الرى يوميًا بعد رية الزراعة حتى اكتمال الإنبات وظهور البادرات فوق سطح التربة لضمان توفير الرطوبة الكافية للإنبات، ويوالى الرى بعد ذلك على فترات تتراوح بين 4-5 أيام ، مع ضرورة الاهتمام بعدم تعطيش النباتات طوال فترة النمو وحتى الحصاد.

‎5- يتحدد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات والظروف الجوية وتصرف الرشاش.