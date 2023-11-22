بوتين يدعو لمساعدة غزة ويعتبر إجلاء المواطنين الروس من القطاع واجبا مقدسا

وكالات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة هو "واجب مقدس"، ودعا إلى مساعدة السكان في قطاع غزة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس الوزراء، حيث تابع أن إجلاء المواطنين الروس من غزة هي "مهمة إنسانية ونبيلة للغاية"، وأشار إلى ضرورة "مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الراهنة".

وقال بوتين: "إننا نرى ما يحدث هناك، لذلك فمن واجبنا المقدس أن نساعد مواطنينا بشكل خاص".

وأشار الرئيس إلى أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، حيث لجأ حوالي 900 شخص إلى روسيا لإجلائهم من هناك. وطلب الرئيس من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف الإفادة بكيفية سير العمل لإجلاء الروس من قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد الرئيس على أن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز وضع "الحالة الحرجة" منذ فترة، وقال: "لقد لجأ إلينا 900 شخص لطلب إخراجهم من هناك من بينهم 639 مواطنا من روسيا والبقية من الأقارب".