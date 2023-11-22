باحث يكشف تفاصيل تسليم وتسلم الأسرى بين حماس وإسرائيل ودور مصر فى الصفقة

كتب: أحمد جمعة

كشف الباحث الفلسطيني إبراهيم سمحان المتخصص في الشأن الإسرائيلي، تفاصيل تسليم وتسلم الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي عقب دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ ظهر الخميس، مشيرا إلى أن حماس ستنقل عبر الوسطاء وعلى الأرجح الجانب المصرية أسماء 12 أو 15 أسيرا إسرائيليا ليتم نقله إلى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح الباحث الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال فترة الهدنة المقررة بأربع أيام سيتم نقل أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم قبلها بيوم واحد، مشيرا إلى أن المفرج عنهم سينقلون إلى الجانب المصري الذي سيكون له دور فاعل في الصفقة.

وكشف عن أسر حماس لحوالي 30 قاصر و13 أم داخل قطاع غزة وسيتم اكمال الخمسين أسير من كبار السن، موضحا أن إسرائيل اشترطت ألا يتم الفصل بين الأمهات وأبناؤهم، مشيرا إلى أن تل أبيب طالبت بأن يكون المفرج عنهم إسرائيليون مدنيون.

وأشار إلى أن بنود الاتفاق تنص على إطلاق سراح إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين، موضحا أنه في حال تمكنت حركة حماس من حصر أسماء أخرى وتسليمها سيتم الاتفاق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بحيث يكون مجموع المفرج عنها 300 أسير فلسطيني مع تمديد الهدنة الإنسانية لأيام.

ولفت إلى أن الواضح عدم وجود بعض الأمهات والأطفال بحوزة حركة حماس وستعمل الحركة خلال الهدنة على البحث عنهم وإحضارهم، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن مرحلة أولى لإبرام صفقة التبادل ظهر يوم غد الخميس، مشيرا لوجود بعض الرعايا الأجانب المحتجزين لدى حماس وتطالب أسرهم بالإفراج عنهم.