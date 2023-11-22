المنامة (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى اتفاق إقرار هدنة إنسانية فى قطاع غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، تسمح بتبادل عدد من الرهائن والمحتجزين من النساء والأطفال، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما فيها الوقود، مثمنة جهود الوساطة المشتركة من قبل دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.