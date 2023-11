انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر يربط بين نيويورك وكندا.. فيديو

أغلقت السلطات الأمريكية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياجرا.

وقال المكتب الميدانى لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى بوفالو، فى بيان، إنه يحقق فى الانفجار، الذى وقع على جسر قوس قزح الذى يربط البلدين عبر نهر نياجرا.

⚡️On the border between the United States and Canada, a powerful explosion was heard on the bridge over Niagara Falls. Preliminarily a car exploded.



CNN reports that the car had driven in from the U.S. city of Buffalo. The border crossing is closed.



