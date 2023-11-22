اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر يربط بين نيويورك وكندا.. فيديو

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:10 م
انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر يربط بين نيويورك وكندا.. فيديو الشرطة الأمريكية
وكالات

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أغلقت السلطات الأمريكية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياجرا.

وقال المكتب الميدانى لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى بوفالو، فى بيان، إنه يحقق فى الانفجار، الذى وقع على جسر قوس قزح الذى يربط البلدين عبر نهر نياجرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعى كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثى هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها "تراقب الوضع عن كثب".

كما ذكر مسؤول فى البيت الأبيض أن "الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب".

من جهته، كشف وزير السلامة العامة الكندى أنه "من المبكر القول ما إذا كان الحادث عملا متعمدا".

وأشار إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.







كندا

نيويورك

انفجار سيارة

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